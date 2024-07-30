Вестник Кавказа

Папуашвили: радикальная оппозиция готовит митинг 27 октября

Папуашвили: радикальная оппозиция готовит митинг 27 октября
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Председатель парламента Шалва Папуашвили выступил с заявлением, в котором рассказал о предполагаемых планах оппозиции на выборах 26 октября. По его мнению, она готовится к радикальным действиям на следующий день после голосования.

Грузинская оппозиция готовится к радикальным действиям на второй день после выборов, а не к самим выборам, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили на встрече с журналистами.

Он рассказал, что подготовленный ЦИК Грузии кодекс поведения подписали всего 6 зарегистрированных партий из 27.

"Это в конечном счете показывает и доказывает, что радикальная оппозиция в действительности готовится ко второму дню выборов и к непризнанию выборов"

- Шалва Папуашвили

Председатель парламента отметил, что радикальную оппозицию сейчас заботит только подготовка кампании о непризнании октябрьских выборов. А отказ от кодекса ЦИК говорит о нежелании брать ответственность за соблюдение норм.

Такое поведение для оппозиции, в частности для "Единого национального движения", не в новинку: начиная с 2012 года, они не признавали результаты голосований.

"На всех трех выборах им понадобилось время и давление, чтобы они признали результаты. Естественно, и сейчас они следуют той же логике и планируют не признавать эти выборы"

- Шалва Папуашвили

Он высказал слова надежды на то, что наблюдатели из-за рубежа обратят на эту ситуацию внимания и примут соответствующие меры.

Напомним, что выборы в грузинский парламент пройдут 26 октября.

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