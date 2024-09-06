Вестник Кавказа

Грузинская оппозиция оценила слова Иванишвили о войне 2008 года

Бидзина Иванишвили
© Фото: Сайт партии “Грузинская Мечта – Демократическая Грузия“
ЕНД высказалось о словах Иванишвили, где он подчеркнул необходимость извинений перед осетинами за боевые действия в 2008 году. В оппозиции посчитали, что оно не соотносится с интересами грузинского народа.

Оппозиционные силы негативно оценили слова Бидзины Иванишвили о том, что Грузии необходимо извиниться перед осетинами за войну 2008 года. Об этом высказались представители партии «Единое национальное движение».

«Этим заявлением «Грузинская мечта» служит только интересам России, подрывает политику непризнания оккупированных территорий и наносит ущерб национальным интересам Грузии»

- партия «Единое национальное движение»

В оппозиции добавили, что Иванишвили нужно покаяться перед грузинами за свои слова, а также за то, что республика находится на

Ранее основатель «Мечты» выступил с заявлением, что извинения перед Южной Осетией могут стать практическим шагом к обретению мира и стабильности в регионе.

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