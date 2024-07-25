Власти Грузии после победы на парламентских выборах найдут в себе силы, чтобы извиниться за войну 2008 года между осетинами и грузинами, которую развязали экс-президент Грузии. Об этом заявил Бидзина Иванишвили.

После парламентских выборов в Грузии новая власть может принести извинения за войну 2008 года между осетинами и грузинами. Противостояние было развязано экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Война 2008 года оставила глубокие раны у обеих сторон конфликта. Необходимо понимать, что извинение за прошлые ошибки и конструктивный диалог могут стать первым шагом к созданию мирного будущего для всех граждан Грузии.

"Сразу же после завершения выборов 26 октября, когда зачинщики войны будут осуждены и все виновные в разрушении грузино-осетинской дружбы получат строжайший правовой ответ, мы обязательно найдем в себе силы, чтобы извиниться за то, что по заданию [извне] предательское "Национальное движение" в 2008 году окутало в пламени огня наших осетинских братьев и сестер"

– Бидзина Иванишвили

Извинения со стороны властей Грузии за войну 2008 года могут стать не только символическим жестом, но и практическим шагом к обретению мира и стабильности в регионе. Примирение между осетинами и грузинами требует не только слов, но и конкретных действий, направленных на установление диалога, поощрение взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества.