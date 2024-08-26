Тбилиси исключил вмешательство России в выборы в Грузии

Премьер Грузии заявил, что внешние силы вмешиваются в парламентские выборы. Он отметил, что Россия не может вмешаться в выборы.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе исключил вмешательство России в парламентские выборы в стране. Он отметил, что у Москвы нет таких ресурсов.

При этом глава правительства заявил, что в избирательные процессы в Грузии вмешиваются другие внешние силы, что является грубым нарушением.

Кобахидзе отметил, что оказание влияния на выборы подразумевает наличие ресурсов в направлении СМИ, партий. Он добавил, что у России этого нет.

Премьер также сообщил, что власти Грузии слышат тысячи угроз и шантаж в свою сторону по причине того, что страна не открыла "второй фронт".