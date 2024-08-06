Миссия ОБСЕ/БДИПЧ прибыла в Грузию для наблюдения за выборами

Через полтора месяца состоятся очередные выборы в грузинский парламент. С целью наблюдения за ними в республику Южного Кавказа прибыла миссия ОБСЕ/БДИПЧ.

Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ/БДИПЧ приступает к наблюдению за парламентскими выборами в Грузии. Об этом рассказали в Центризбиркоме республики.

По словам председателя ЦИК Георгия Каландаришвили, миссия уже провела первую встречу. Она прошла в ЦИК.

"В рамках встречи мы обсудили все важные вопросы, связанные с администрированием выборов. Я думаю, что включение международных наблюдательных миссий и обмен с ними рекомендациями и оценками способствует улучшению избирательной среды"

– Георгий Каландаришвили

Иностранную делегацию проинформировали о подготовке к выборам, об использовании избирательных электронных технологий, регистрации наблюдательных организаций и других вопросах.

Со своей стороны, глава наблюдательной миссии поведал председателю ЦИК о представителях, которые будут следить за выборами по всей Грузии. Оуэн Мерфи также рассказал об отчетах наблюдательной миссии, которые организация будет публиковать как в предвыборный период, так и после выборов.

Напомним, очередные выборы в парламент Грузии пройдут в октябре. Они запланированы на 26-е число.