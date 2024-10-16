Пятиклассник погиб под колесами микроавтобуса на западе Грузии

Водитель микроавтобуса сбил мальчика, переходившего дорогу в районе Цаленджихи. От полученных травм ребенок скончался.

В западной части Грузии произошло ДТП с участием микроавтобуса, в результате которого погиб 9-летний мальчик. Об этом сообщают местные средства массовой информация.

Происшествие случилось в районе Цаленджихи в регионе Самегрело – Земо Сванети.

Согласно предварительной информации, микроавтобус наехал на ребенка, когда он переходил дорогу.

По данным СМИ, после того, как водитель узнал о смерти мальчика, он попытался наложить на себя руки.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов.