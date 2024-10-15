Вестник Кавказа

Мужчину застрелили на площади в Тбилиси

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В Грузии местный житель был застрелен сегодня ночью на одной из столичных площадей. Убийца скрылся с места преступления.

В ночь с 20 на 21 октября в Чугуретском районе Тбилиси произошло убийство молодого мужчины. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

По словам очевидцев, мужчина был убит в результате стрельбы, которой предшествовал конфликт.

Согласно предварительной информации, преступник наблюдал за своей жертвой, находясь в машине. По одной из версий, причиной убийства стала месть.

Установлено, что нападавший сразу же скрылся с места преступления.

Убийцу пока не удалось задержать.

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