Мужчину застрелили на площади в Тбилиси

В Грузии местный житель был застрелен сегодня ночью на одной из столичных площадей. Убийца скрылся с места преступления.
В ночь с 20 на 21 октября в Чугуретском районе Тбилиси произошло убийство молодого мужчины. Об этом сообщают местные средства массовой информации.
По словам очевидцев, мужчина был убит в результате стрельбы, которой предшествовал конфликт.
Согласно предварительной информации, преступник наблюдал за своей жертвой, находясь в машине. По одной из версий, причиной убийства стала месть.
Установлено, что нападавший сразу же скрылся с места преступления.
Убийцу пока не удалось задержать.