Мужчину застрелили на площади в Тбилиси

В Грузии местный житель был застрелен сегодня ночью на одной из столичных площадей. Убийца скрылся с места преступления.

В ночь с 20 на 21 октября в Чугуретском районе Тбилиси произошло убийство молодого мужчины. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

По словам очевидцев, мужчина был убит в результате стрельбы, которой предшествовал конфликт.

Согласно предварительной информации, преступник наблюдал за своей жертвой, находясь в машине. По одной из версий, причиной убийства стала месть.

Установлено, что нападавший сразу же скрылся с места преступления.

Убийцу пока не удалось задержать.