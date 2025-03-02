Вестник Кавказа

ЕС ввел новые санкции против Ирана за нарушения прав человека

ЕС ввел новые санкции против Ирана за нарушения прав человека
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Евросоюз утвердил санкции против ряда иранских государственных деятелей и учреждений. Брюссель обеспокоен репрессиями в Исламской Республике.

Совет ЕС ввел новые санкции против ряда иранских граждан и организаций, которые обвиняются Брюсселем в нарушении прав человека. 

"Совет принял сегодня решение о введении ограничительных мер в отношении еще семи лиц и двух организаций, ответственных за серьезные нарушения прав человека в Иране, в том числе за использование судебной системы в качестве инструмента для произвольного задержания людей"

– Совет ЕС

Отмечается, что рестрикции введены против тюрьмы в городе Шираз, а также суда в этом городе. Также под санкции попали деятели иранской юстиции. 

Брюссель обеспокоен задержаниями граждан ЕС, а также суровостью иранского правосудия. Евросоюз подверг критике возросшее число казней в Исламской Республике.

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