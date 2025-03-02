ЕС ввел новые санкции против Ирана за нарушения прав человека

Евросоюз утвердил санкции против ряда иранских государственных деятелей и учреждений. Брюссель обеспокоен репрессиями в Исламской Республике.

Совет ЕС ввел новые санкции против ряда иранских граждан и организаций, которые обвиняются Брюсселем в нарушении прав человека.

"Совет принял сегодня решение о введении ограничительных мер в отношении еще семи лиц и двух организаций, ответственных за серьезные нарушения прав человека в Иране, в том числе за использование судебной системы в качестве инструмента для произвольного задержания людей"

– Совет ЕС

Отмечается, что рестрикции введены против тюрьмы в городе Шираз, а также суда в этом городе. Также под санкции попали деятели иранской юстиции.

Брюссель обеспокоен задержаниями граждан ЕС, а также суровостью иранского правосудия. Евросоюз подверг критике возросшее число казней в Исламской Республике.