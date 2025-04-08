Важность начала диалога с США оценили в Иране

В Иране считают важным начало переговоров с США по ядерной проблематике. Встреча представителей двух стран прошла в Омане позавчера.

Старт диалога между Ираном и Соединенными Штатами по ядерному соглашению – важное достижение Исламской Республики. Такое заявление сделал 14 апреля советник президента ИРИ по экономическому сотрудничеству.

"Мы сейчас достигли той стадии, когда обе стороны вступили в диалог, основываясь на уважении и благоразумии, это очень важный момент. В напряженной обстановке диалога не произойдет. Это одно из очень важных достижений, и Исламская Республика смогла его заполучить"

– Масуме Агапур Алишахи

В минувшие выходные на территории Омана прошла встреча представителей США и Ирана. С американской стороны в ней участвовал спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, а с иранской – глава МИД Аббас Аракчи. Следующий раунд, как ожидается, пройдет в Риме в ближайшую субботу.

Напомним, с предложением провести переговоры к иранскому руководству около полутора месяцев назад обратился американский лидер Дональд Трамп. В своем письме он написал, что заинтересован в контактах с властями Исламской Республики. При этом он предупредил, что в случае отказа от контактов Тегеран может столкнуться с военными мерами.