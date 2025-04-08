Трамп заявил о скором решении иранской ядерной проблемы

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон готов к быстрому решению в рамках переговоров с Ираном. Стороны ранее провели переговоры в Омане.

Лидер США Дональд Трамп заявил о скором решении ситуации с иранской атомной программой. Заявление прозвучало на фоне переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

"Я встречался с разными людьми по проблеме Ирана, и мы примем решение очень быстро"

– Дональд Трамп

Как сообщили источники издания Axios, Белый дом позитивно воспринял завершившийся в субботу в Маскате первый раунд консультаций с Ираном, который прошел при посредничестве Омана. Власти США планируют в дальнейшем перейти на формат прямых переговоров с Тегераном.

Глава дипломатии Ирана Аббас Аракчи назвал переговоры "конструктивными". Аракчи заявил, что в рамках второго раунда стороны перейдут на обсуждение общих контуров будущего соглашения.

Отметим, что второй этап переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоится 19 апреля в Риме.

Итоги переговоров в Маскате

Старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проанализировал первый раунд новых ирано-американских переговоров в Омане и объяснил динамику позиции Тегерана, согласного на компромиссные решения по иранской ядерной программе.

"Прежде всего надо сказать, что Тегерану остро необходимо решение ядерной проблемы. Иранское руководство тревожит две вещи: во-первых, постоянно озвучиваемая США и Израилем угроза ракетных ударов по ядерным и военным объектам ИРИ; во-вторых, задача смягчения и снятия американских санкций, которые ежедневно вредят иранской экономике и довели ее до тяжелого состояния. В таких условиях Дональду Трампу было не так уж сложно вынудить Иран пойти на новые переговоры в Омане, пусть и пока что через оманских посредников, а не прямые", - сообщил Владимир Сажин.

"Иран на новых переговорах выдвигает три требования: во-первых, смягчение/снятие санкций; во-вторых, размораживание иранских авуаров, в том числе в Ираке и Южной Корее; в-третьих, равноправный диалог без давления на Тегеран. По первому раунду переговоров стало ясно, что американцы несколько смягчили свою позицию. Первоначально Трамп говорил, что переговоры должны идти и по ядерной программе, и по ракетной программе, и по иранской поддержке "оси сопротивления" – однако в первом же раунде второй и третий пункт были сняты и в повестке дня осталась только ядерная программа Ирана", - обратил внимание востоковед.

"Наиболее значительным итогом первого раунда стало, как можно понять из официальных комментариев, согласие Тегерана сократить уровень обогащения урана до показателей ядерной сделки 2015 года. Это серьезный шаг, поскольку по ядерным технологиям Иран 2018 года и Иран 2025 года — это две разные страны, успехи республики в этой сфере очень большие. Я не уверен, что Иран действительно готов разрушить все то, что им было создано за последние годы, чтобы вернуться к уровню обогащения урана десятилетней давности (3,67%)", - отметил он.

"В связи с идеей о снижении уровня обогащения урана встает вопрос о новейших иранских центрифугах, где уран обогащается до 5%, 20% и 60%. Согласится ли Иран если не уничтожить их, то складировать под контролем МАГАТЭ? Я считаю, что стороны совершенно зря берут за основу переговоров кальку с СВПД. Одно дело — сохранить дух СВПД, и совсем другое — повторить его без изменений. Поэтому сейчас все с интересом ждут второго раунда переговоров 19 апреля: неясно, как будут развиваться события. Понятно лишь, что и Иран крайне заинтересован в ядерной сделке, и США, в том числе лично Дональд Трамп", - сказал Владимир Сажин.

Востоковед предложил рациональный подход к ядерной сделке. "Без компромиссов сторонам не обойтись. По моему мнению, следует притормозить развитие ядерной программы Ирана и резко увеличить возможность контроля со стороны МАГАТЭ над всей ядерной деятельностью ИРИ. Тегеран ведь сократил возможности работы МАГАТЭ на своих объектах, не передавал агентству данные, не допускал инспекторов до многих точек, в контроле над которыми заинтересовано МАГАТЭ. То, о чем договариваются политики в Омане – это важно, но в первую очередь им нужно открыть дорогу на иранские объекты для специалистов-ядерщиков", - заключил эксперт.