США и Иран могут продолжить переговоры в Италии - СМИ

После первой встречи США и Ирана в Омане, посвященной ядерной сделке, появилась информация, что во второй раз переговорщики могут встретиться в Европе - в Риме.

Вторая консультация по иранской ядерной сделке может пройти в Риме, передает Axios со ссылкой на источники.

В субботу в Омане состоялись непрямые переговоры США и Ирана. В Италии встреча может пройти в другом формате, переговорщики могут встретиться лично в одном помещении. На встрече могут присутствовать посредники из Омана.

По данным СМИ, сменить переговорную площадку предложил Вашингтон.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в рамках подготовки второй американо-иранской встречи посетит Иран.