Родной язык лежит в основе государственности Грузии – Кавелашвили

Сегодня 14 апреля Грузия празднует День родного языка. В связи с этим президент страны Кавелашвили поделился публикацией, в которой отметил ключевое значение грузинского языка в самобытности и государственности страны.

Грузинский язык – фундамент самобытности и государственности, которую обязан беречь каждый в стране, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили по случаю празднования Дня родного языка (Дедаэнис дге).

"Грузинский язык является одной из главных опор самобытности, идентичности и государственности нашего народа, который наши предки самоотверженно защищали и оберегали на протяжении многих веков"

- Михаил Кавелашвили

Наглядный пример – события 14 апреля 1978 года, когда в столице страны прошли массовые протесты в защиту родного языка. Благодаря этому, в Конституции Грузинской ССР грузинский язык сохранил статус государственного.

Он подчеркнул, что эти события не только сохранили грузинский язык, но и дали импульс подъему национального движения. Президент Грузии поблагодарил всех участников этого "беспрецедентного гражданского подвига" и передал, что задача текущего поколения сохранять их наследие.

Напомним, что на грузинском языке говорят около 4 млн человек во всем мире.