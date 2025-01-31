Кавелашвили призвал вернуть Грузии ее историческую роль

Президент Грузии считает необходимым вернуть стране ее историческую роль. Он подчеркнул, что это поможет республике улучить свои позиции на международной арене.

Грузии необходимо укрепить свою стратегическую и географическую роль. Такое заявление сделал президент страны, выступая в парламенте 4 февраля.

"Мы должны суметь добиться успеха и укрепить стратегическую и географическую роль Грузии при помощи правильных подходов, для связывания Запада с Востоком"

– Михаил Кавелашвили

По его словам, вернув свою историческую роль, республика сможет улучшить свои позиции.

Глава государства также назвал ключ к спасению и успеху такого небольшого государства, которым является Грузии. Он пояснил, что это умные и осторожные действия.