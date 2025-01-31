Вестник Кавказа

Кавелашвили призвал вернуть Грузии ее историческую роль

Михаил Кавелашвили
© Фото: соцсети премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе
Президент Грузии считает необходимым вернуть стране ее историческую роль. Он подчеркнул, что это поможет республике улучить свои позиции на международной арене.

Грузии необходимо укрепить свою стратегическую и географическую роль. Такое заявление сделал президент страны, выступая в парламенте 4 февраля.

"Мы должны суметь добиться успеха и укрепить стратегическую и географическую роль Грузии при помощи правильных подходов, для связывания Запада с Востоком"

– Михаил Кавелашвили

По его словам, вернув свою историческую роль, республика сможет улучшить свои позиции.

Глава государства также назвал ключ к спасению и успеху такого небольшого государства, которым является Грузии. Он пояснил, что это умные и осторожные действия.

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