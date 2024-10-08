Баку разоблачил лицемерие Парижа

В МИД Азербайджана напомнили Франции о поставках летального оружия Армении. Там же добавили, что попытки препятствования судебным процессам является вмешательством.

Официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в социальной сети Х заявил, что антиазербайджанская позиция Франции не способствует миру на Южном Кавказе.

Он также напомнил о поставках Парижем летального оружия Армении. Дипломат сказал, что это противоречит выраженной главой МИД Франции озабоченности по поводу напряженности.

Помимо этого, пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что такая двойственность разоблачает лицемерие Франции.

"Хотя завершение работы над проектом мирного договора является важным событием, его подписание и устойчивая стабильность требуют решения ключевых вопросов, в частности урегулирования вопроса территориальных претензий в конституции Армении и прекращения дестабилизирующего иностранного вмешательства, в том числе Франции"

- Айхан Гаджизаде

Он добавил, что препятствование судебным процессам над обвиняемыми в преступлениях против человечества является вмешательством во внутренние дела и наносит ущерб ответственности за подобные преступления.