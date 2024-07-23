Баку призвал Европу обратить внимание на политические аресты во Франции

В МИД Азербайджана заявили о недопустимости подвергать преследованию лиц за их взгляды. Там призвали Европу расследовать аресты.

Пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде назвал задержание во Франции основателя Telegram Павла Дурова и активиста Кеми Себы грубым нарушением основных прав и свобод человека.

Дипломат заявил о недопустимость подвергать указанных лиц преследованию в связи с их политическими взглядами. Он потребовал от Парижа проведения справедливого и прозрачного расследования и передачи итогов мировому сообществу.

Гаджизаде также призвал институты Евросоюза, Совета Европы и ОБСЕ обратить внимание на аресты Дурова и Себы, а также дать правовую оценку случившемуся.