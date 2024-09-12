Вестник Кавказа

США не связывали мирный договор между Баку и Ереваном с СОР29 – Госдеп

США не связывали мирный договор между Баку и Ереваном с СОР29 – Госдеп
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Госдепартаменте США высказались о возможности подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном в контексте проведения СОР29 в Баку.

Соединенные Штаты не рассматривали ситуацию, при которой подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном будет связано с климатической конференцией ООН, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Мэтью Миллер.

"Мы никогда не связывали этот мирный договор с COP29. Еще несколько месяцев назад мы хотели увидеть мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, настаивали на необходимости заключить его и надеялись на успех. Однако, это зависит от обеих сторон, а не от США"   

– Мэтью Миллер

Отметим, что Никол Пашинян выступил с заявлением, в котором сообщил о возможности подписания мирного соглашения с Азербайджаном до начала ноября. Армянский премьер предложил подписать согласованный на 80% документ, а оставшиеся пункты проработать в будущем. 

Однако президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о неприемлемости такого подхода. Алиев заявил о необходимости полностью согласовать все статьи документа до его подписания, передает Интерфакс.

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