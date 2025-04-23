Трамп рассказал подробности пользования соцсетями

Президент Соединенных Штатах Дональд Трамп сам публикует посты в своих страницах в соцсетях. Об этом он сам сообщил в интервью журналу The Atlantic.
По словам главы Белого дома, ему нравится самому делать это.
"Я делаю это чертовски быстро. Вы бы удивились. Вас бы это впечатлило. И мне нравится делать это самому. Иногда я их диктую, но мне нравится делать это самому"
– американский лидер
Во вторник, 29 апреля, исполнилось ровно 100 дней с того момента, как Трамп вступил в должность президента США. Оценивая работу своей администрации в эти дни, он подчеркнул, что им удалось сделать намного больше, чем предыдущая администрация.
"Мы уже побили все рекорды предыдущих администраций и продолжим усердно трудиться и нанимать самых компетентных и трудолюбивых патриотов, которые приведут нашу страну к золотому веку"
– Дональд Трамп