Трамп рассказал подробности пользования соцсетями

Американский лидер сам поддерживает активность на своих страницах в соцсетях. Он подчеркнул, что ему нравится делать это.

Президент Соединенных Штатах Дональд Трамп сам публикует посты в своих страницах в соцсетях. Об этом он сам сообщил в интервью журналу The Atlantic.

По словам главы Белого дома, ему нравится самому делать это.

"Я делаю это чертовски быстро. Вы бы удивились. Вас бы это впечатлило. И мне нравится делать это самому. Иногда я их диктую, но мне нравится делать это самому"

– американский лидер

Во вторник, 29 апреля, исполнилось ровно 100 дней с того момента, как Трамп вступил в должность президента США. Оценивая работу своей администрации в эти дни, он подчеркнул, что им удалось сделать намного больше, чем предыдущая администрация.

"Мы уже побили все рекорды предыдущих администраций и продолжим усердно трудиться и нанимать самых компетентных и трудолюбивых патриотов, которые приведут нашу страну к золотому веку"

– Дональд Трамп