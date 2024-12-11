Ильхам Алиев заявил о вмешательстве Макрона в события в Грузии

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев представил свое видение ситуации в Грузии. По словам Алиева, ответственность за политические волнения в стране лежит на президенте Франции Макроне.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал антиправительственные протесты в Грузии в интервью гендиректору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. По словам лидера Азербайджана, грузинская оппозиция опирается на поддержку президента Франции Эммануэля Макрона.

"И опять, видите, уши Макрона торчат. Не сидится человеку в своей стране, ему обязательно надо и в Грузию залезть"

– Ильхам Алиев

Алиев позитивно оценил падение протестной активности и стабилизацию ситуации в Грузии.

"Хорошо, что сейчас ситуация уже идет в сторону стабильности"

– Ильхам Алиев

Напомним, что антиправительственные акции в Грузии начались в конце ноября на фоне планов властей приостановить евроинтеграцию страны. Шествия и митинги нередко перерастали в столкновения с полицией. Правоохранителям удалось погасить насильственный потенциал протестного движения и удержать ситуацию под контролем.