Вестник Кавказа

Ильхам Алиев заявил о вмешательстве Макрона в события в Грузии

Протесты в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Лидер Азербайджана Ильхам Алиев представил свое видение ситуации в Грузии. По словам Алиева, ответственность за политические волнения в стране лежит на президенте Франции Макроне.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал антиправительственные протесты в Грузии в интервью гендиректору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. По словам лидера Азербайджана, грузинская оппозиция опирается на поддержку президента Франции Эммануэля Макрона. 

"И опять, видите, уши Макрона торчат. Не сидится человеку в своей стране, ему обязательно надо и в Грузию залезть"

– Ильхам Алиев 

Алиев позитивно оценил падение протестной активности и стабилизацию ситуации в Грузии.

"Хорошо, что сейчас ситуация уже идет в сторону стабильности"

 

– Ильхам Алиев 

Напомним, что антиправительственные акции в Грузии начались в конце ноября на фоне планов властей приостановить евроинтеграцию страны. Шествия и митинги нередко перерастали в столкновения с полицией. Правоохранителям удалось погасить насильственный потенциал протестного движения и удержать ситуацию под контролем.

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