Вестник Кавказа

Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к деэскалации

Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к деэскалации
© Фото: сайт Евросоюза
Антониу Гутерриш выступил за мирный способ решения конфликта между Индией и Пакистаном, а также вновь осудил теракт в Кашмире.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Индию и Пакистан отказаться от решения конфликта между странами военным путем. Это произошло в рамках телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Мухаммедом Шахбазом Шарифом и главой МИД Индии Субрахманьямом Джайшанкаром.

В процессе разговора генсек ООН снова решительно осудил теракт в Кашмире, который привел к текущей эскалации между Индией и Пакистаном. Гутерриш отметил, что виновные в преступлении должны ответить по закону. 

Генсек ООН отметил необходимость усилий для предотвращения боевых столкновений между странами, а также предложил помощь организации для разрешения кризисной ситуации.

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