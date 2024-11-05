Ильхам Алиев подвел итоги 2024 и обозначил перспективы на 2025 год во внешней политике

Вчера президент Азербайджана в интервью местным телеканалам подвел итоги 2024 года и рассказал о перспективах на 2025 год, уделив основное внимание внешней политике. Как будут развиваться отношения Азербайджана с Арменией, Евросоюзом, Ближним Востоком и США?

Азербайджан и Армения

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кто вооружает Армению?

В апреле прошлого года впервые в истории была создана платформа сотрудничества – Америка, Евросоюз и Армения. Госсекретарь США, президент и министр иностранных дел Европейской комиссии, премьер-министр Армении встретились в Брюсселе и фактически достигли договоренности о новом сотрудничестве. По имеющейся информации, в соглашении, достигнутом до этой встречи, был военный компонент, который затем официально был исключен, но де-факто продолжает там оставаться. Это отстранило как Европейскую комиссию, так и США от процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией. Если какая-либо сторона принимает чью-то сторону, она не может быть честным посредником. Поэтому в прошлом месяце просьба американского госсекретаря не была удовлетворена - Азербайджан не дал согласия на трехстороннюю встречу. Теперь Баку выступает за формат двусторонних переговоров.

Происходящий в Армении процесс вооружения стал новым фактором угрозы для Южного Кавказа. Мы не можем быть сторонними наблюдателями и бездействовать. Те, кто сегодня вроде бы стоит за Арменией и подстрекает ее к новым провокациям против Азербайджана, по всей вероятности, не будут стоять за ней до конца. Равно как не смогли стоять за ней в 2020 году и в последующий период - Азербайджан не даст им такой возможности.

- президент Азербайджана.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По его словам, значительная часть госбюджета Азербайджана будет потрачена на военные вопросы и вопросы безопасности.

Гонка вооружений в Армении вынуждает нас привлекать финансовые ресурсы на военные вопросы. Армения не сможет конкурировать с нами в гонке вооружений, но оружие предоставляется ей либо бесплатно, либо в кредит. Эти кредиты через определенное время списываются. В том числе и из так называемого Фонда мира Евросоюза. Оттуда был произведен первый платеж и, по имеющейся у нас информации, он не последний.

- Ильхам Алиев.

По мнению президента Азербайджана, вооружение Армении приведет к новой напряженности в регионе:

Мы не хотим этого. Мы хотим мира. Мы хотим, чтобы страница войны была уже перевернута. Однако мы видим, что и сама Армения, и ее новые покровители не хотят этого. Они живут реваншистскими идеями, и Армения фактически является источником угрозы для региона. Независимое армянское государство по сути является фашистским . Потому что если этой страной на протяжении почти 30 лет руководили носители фашистской идеологии, то они и сформировали эту страну по своему подобию.

По словам президента Азербайджана. расистские и фашистские заявления первого президента Армении опасны, ведь он преподносит этнические чистки как источник гордости, хвастается изгнанием азербайджанцев с их исторических исконных земель:

Союзники и покровители Армении разделяли эти взгляды. 30-летняя оккупационная политика против нас – это продукт не только Армении. Это совместный продукт солидарных с ней исламофобских, азербайджанофобских, расистских, ксенофобских кругов, представителей зарубежных стран. Мы соседствуем с таким фашистским государством, и угроза фашизма не исчезает. Фашизм должен быть уничтожен. Его уничтожит либо руководство Армении, либо мы… Первые три лидера Армении являются носителями фашистской идеологии. Нынешний руководитель Армении хочет выставить себя голубем мира, но фашистская идеология там живет... Армения должна немедленно остановить вооружение. Франция и другие страны, поставляющие ей оружие, должны расторгнуть и аннулировать эти контракты. Уже поставленное в Армению оружие должно быть возвращено.

Как покровители Армении вредят мирному процессу?

По мнению Алиева, подписание мирного договора между Баку и Ереваном возможно лишь после окончательного упразднения Минской группы ОБСЕ и изменения конституции Армении:

Если Армении не нужен мирный договор, то он не нужен и нам. Мы и без его подписания сможем жить и проводить свою политику. Но я бы все же посоветовал армянской стороне все хорошо взвесить, в том числе и геополитические изменения в мире. Их близкие друзья с позором сходят с политической арены. Близкий друг Армении и Пашиняна господин Трюдо был вынужден уйти в отставку. Эта та страна, которая во время и после Второй Карабахской войны заняла ярую антиазербайджанскую позицию, и она недалеко ушла от Франции

Что касается Франции, то президент недавно Макрон снова выдвинул обвинения против Азербайджана.

Его преследует какая-то мания и он хочет свалить на нас все свои грехи… Это заявление является признанием собственной беспомощности. Президент страны, которую он называет великой, страдает от действий страны с 10-миллионным населением, расположенной далеко – в Кавказском регионе. При том, что нам нет никакого дела до внутренних дел этой Франции. Просто к этому привели ненормальный подход, неадекватная политика.

- Ильхам Алиев.

Коснувшись роли США в армяно-азербайджанском урегулировании, он заметил:

В Америке закончилась эпоха Сороса. Администрация Байдена, по сути, управлялась в стиле Сороса. Неслучайно одним из последних решений Байдена было наградить Сороса высшей наградой Америки. То есть соросовцы фактически теряют свои позиции. Руководство Армении должно учесть и это. Должно учесть, что диктатура их близкого союзника на Ближнем Востоке – Асада уже отправлена на свалку истории, и это продолжится, поэтому пусть предпримет правильный шаг.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Освобождение сел Газахского района из-под армянской оккупации

Это произошло в результате не диалога, а монолога. Поскольку ясно, что диалог с Арменией не удавался на протяжении десятилетий. Оккупационная политика Армении не предполагала какого-либо диалога, они использовали переговорный формат как ширму для продолжения оккупации… Армения не собиралась освобождать ни один сантиметр азербайджанской территории. Они чувствовали себя, как они считали, достаточно комфортно, получая бесплатно вооружение на миллиарды долларов от одного союзника, политическую и моральную поддержку - от двух других. И таким образом, все три сопредседателя Минской группы ОБСЕ были на стороне оккупанта.

Ильхам Алиев.

Среди причин возвращения сел он назвал две основные:

Результаты второй Карабахской войны

Антитеррористическая операция, которая должна была развеять все иллюзии армянского руководства.

Мое последнее требование о четырех газахских селах было выдвинуто премьер-министру Армении почти год назад, в феврале прошлого года… В процессе согласования условий заключения трехстороннего Заявления нами тема оккупированных сел Газахского района также поднималась. Тогда это не удалось сделать по определенным причинам, но и мы знали, что в любом случае мы этого добьемся. Равно как и то, что мы вернем полный контроль над всеми территориями

- Ильхам Алиев.

Вопрос о возвращении сел он поставил перед премьер-министром Армении в Мюнхене в феврале прошлого года.

Уроки последних четырех лет, хоть не полностью еще вызубрены армянской стороной, но принимаются во внимание. Считаю это первым шагом в деле не только делимитации, но и демаркации границы. Уникальный случай, когда делимитация и демаркация проходят практически одновременно. Мы добились справедливости в этом вопросе, восстановили наши территории

- президент Азербайджана.

Сейчас речь идет о строительстве жилого фонда для жителей этих сел, причем так, чтобы был полностью обеспечена их безопасность. Процесс демаркации должен дать толчок для уточнений по всему периметру границ. Протокол, который был согласован между армянской и азербайджанской комиссиями по делимитации и демаркации, говорит о том, что при уточнении границы должны приниматься во внимание такие факторы как:

безопасность

коммуникации

населенные пункты

исторические факторы

экология.

Существующая условная граница между Арменией и Азербайджаном – это не догма. Она требует уточнения с учетом тех многих факторов. В этом месяце должна состояться очередная встреча азербайджанской и армянской комиссий по делимитации с тем, чтобы продолжить вопрос делимитации.

- Ильхам Алиев.

Зангезурский коридор

По его словам, Азербайджан хочет мира и сотрудничества на Южном Кавказе, а для этого, в частности, должна быть устранена преграда:

Зангезурский коридор будет открыт… Почему мы должны ездить в Нахчыван, являющийся неотъемлемой частью Азербайджана, разными другими путями? У нас должна быть прямая связь, и эту связь не ставит под сомнение суверенитет Армении. Они просто обязаны выполнить положения Заявления от 10 ноября. Там все отчетливо указано. Уже более четырех лет мы проявляем терпение… Азербайджан является ведущей экономикой, ведущей военной силой и ведущим государством на Южном Кавказе. В современном мире фактор силы находится на переднем плане, и никто не должен об этом забывать.

Восстановление Карабаха

По данным президента Азербайджана, если бы не политика вооружения Армении, то на решение военных вопросов и проблем безопасности Азербайджану хватило бы не 8,4 млрд (как требуется сегодня) , а всего 4 млрд манатов. Часть этих средств пошла бы на восстановление Карабаха, часть – на развитие других регионов, часть – на социальные программы. Несмотря на это, наравне с военными вопросами, восстановление Карабаха и Восточного Зангезура стало одним из важнейших приоритетов Баку.

В этом году будет выделено по меньшей мере 4 миллиарда манатов. Но я считаю, что мы можем мобилизовать больше средств. За три года мы сумели вернуть бывших переселенцев в 10 населенных пунктов, и в прессе об этом уже сообщалось. Более 10 тысяч переселенцев уже обеспечены домами и живут в них. В целом, там уже живет около 30 тысяч человек – работают на различных должностях, в строительстве, на госслужбе и в других сферах.

- Ильхам Алиев.

В планах на этот год - возвращение бывших переселенцев в еще 20 населенных пунктов. Во многих городах и селах сейчас идут строительные работы, и до конца этого года почти в 30 населенных пунктах поселятся бывшие переселенцы. Основные инфраструктурные проекты планируется завершить за пару лет. Строится более 60 километров тоннелей, мосты, электростанции, водохранилища. Через 2-3 года основные инфраструктурные проекты будут завершены, после чего сумма, направляемая на создание жилищного фонда, еще больше возрастет.

Если мы обратим внимание на мировую историю, то увидим, что ни одна страна, пострадавшая от оккупации и разрушений, не восстанавливала свои территории такими темпами и с таким качеством... Речь здесь идет не только о материальных ресурсах... В последние годы мы вложили большие инвестиции и в подготовку кадров, наши технические возможности тоже широки

- президент Азербайджана.

Значительная часть проводимых работ выполняется азербайджанскими компаниями. На втором месте – турецкие компании. Они участвуют в проектах строительства тоннелей, мостов, железных дорог. Уже функционирует два промышленных парка. Продукция, производимая в промышленном парке, созданном в городе Агдам, сейчас экспортируется за рубеж, хотя сам город разрушен.

Сразу после завершения войны я сказал, что мы превратим Карабах в рай. По своей природной структуре, красоте это действительно рай. Но благодаря современной инфраструктуре, населенным пунктам, рабочим местам, удобству это действительно станет одним из самых красивых мест в мире

- Ильхам Алиев.

По его словам, и Карабах, и Восточный Зангезур, и расположенная не так далеко от него Нахчыванская Автономная Республика должны превратиться в единое большое пространство с точки зрения экономики, социальной сферы, зеленой энергии и безопасности. Эти три связанных друг с другом региона развиваются на основе единой концепции, единого генерального плана.

Азербайджан и Франция

Если и есть консенсус во французской политической сфере, то это консенсус только по поводу азербайджанофобии. К сожалению, не только нынешняя власть, но и те, кто претендуют на власть, друг от друга особо не отличаются… Исламофобия и, в принципе, ксенофобия – это отличительная черта французского политического класса. Плюс армянское лобби. Каждый хочет отличиться перед армянскими общинами и получить какие-то дивиденды - и сейчас, и в будущем, и понимает, что нахождение у власти носит краткосрочный, а у некоторых мимолетный характер. То есть заручиться поддержкой на будущее и сказать, что «я свой», - наверное, этот фактор тоже есть

- президент Азербайджана.

По его словам, победу Азербайджана во Второй Карабахской войне во Франции восприняли как свое поражение. Во время 44-дневной войны Алиеву не меньше шести раз звонил президент Франции, из Парижа звучали угрозы признать «Нагорный Карабах». Ильхам Алиев также обвинил руководство Франции в политической незрелости:

Мне довелось работать и общаться с тремя президентами Франции до господина Макрона (Шираком, Сарози и Олландом, прим. ред.) и отношения между нашими странами развивались успешно… Сейчас же везде, где нынешняя французская власть вмешивается, во-первых, везде позорно проваливается, а во-вторых, несет только интригу… В Азербайджане присутствие Франции сведено к нулю, за исключением некоторых компаний, которые имеют долгосрочный контракт. Они же не виноваты, что у них такая власть.

Алиев также коснулся действий Парижа в отношении других южнокавказских государств:

Попытка дестабилизация в Грузии. Это было сделано настолько недипломатично и публично, что даже удивительно для страны с такими дипломатическими традициями. Полный контроль над Арменией – это уже реальность.

Азербайджан и Иран

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отношения Баку и Тегерана находятся сейчас не на самом высоком уровне. Ильхам Алиев привел несколько эпизодов, свидетельствующих об этом.

По окончании Второй Карабахской войны, когда Азербайджан уже добился визуального наблюдения за Лачинской дорогой, прибывающие из Ирана бензовозы регулярно совершают поездки из Армении в Карабах. На недовольство Баку в Тегеране не обратили внимания. Иранцы прикрепили к своим бензовозам фальшивые армянские номера, хотя надписи на персидском языке остались. После было остановлено несколько машин, а водителей задержали. В их сопроводительных документах записано: «Степанакерт, Армения». Это было воспринято как явное неуважение к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана. После этого Иран начал проводить на границе военные учения, сопровождавшиеся оскорбительной кампанией в адрес Азербайджана в СМИ. Потом был теракт в посольстве Азербайджана, причем приговор в отношении террориста так и не приведен в исполнение. Буквально на днях мулла иранского города Ардебиль неоднократно употреблял оскорбительные выражения в отношении Азербайджана и Турции.

Азербайджанский газ и Европа

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В этом году планируется получить первый газ в рамках проекта «глубокого» газа на «Азери-Чираг-Гюнешли» (AЧГ); увеличить добычу на месторождении «Абшерон» с 1,5 до 5 млрд кубометров, хотя основным поставщиком газа останется «Шахдениз», уровень добычи на котором сохранится на текущем уровне. Увеличить потенциал должны месторождения «Карабах», «Бабек», «Асиман».

Для многих стран Евросоюза азербайджанский газ составляет около половины их внутреннего потребления, и в ближайшие годы Баку планирует расширить географию поставок. До 2022 года Азербайджан поставлял газ только в Грузию, Турцию, Грецию и Италию. Затем азербайджанское голубое топливо стали получать Болгария, Венгрия, Румыния, Сербия, Северная Македония, Словакия, Хорватия и Венгрия.

Азербайджан помогает Евросоюзу справиться с нехваткой газа, однако европейские банки больше не финансируют проекты в области ископаемого топлива. С одной стороны, они просят Баку о дополнительных поставках, с другой - лишают его средств. Европейский инвестиционный банк полностью прекратил финансирование проектов в области ископаемого топлива. Европейский банк реконструкции и развития все еще имеет очень маленькую долю. Если так продолжится, то средств для инвестиций не будет, потому что в этом бизнесе корпоративное финансирование составляет примерно 30%, а остальная часть средств заимствуется.

Где же мы будем брать деньги в долг? Или европейцы хотят строить интерконнекторы между собой? Другой актуальный вопрос — график поставок. С переходом на зеленую энергетику доля ископаемого топлива в Европе будет снижаться. И что тогда произойдет? Если ЕС нужно больше газа от нас, то они тоже должны выполнять свою часть работы.

- Ильхам Алиев

Азербайджан и Ближний Восток

Ильхам Алиев также рассказал, что на протяжении 12 лет у Азербайджана не было никаких связей с Сирией:

Наше посольство было оттуда выведено, и в период Асада Сирия всегда была рядом с Арменией. Она фактически объединилась с Арменией против нас, достаточно просто посмотреть на письма Пашиняна Асаду, направленные им официальные делегации - министр иностранных дел, спикер парламента и его заместитель. Они считали Сирию близким союзником, и этому уже положен конец.

Президент Азербайджана выразил удовлетворение переменами в Сирии:

В этом плане отношения между Турцией и новым правительством Сирии радуют и нас. Сирия граничит с Турцией, и любая страна хочет видеть ситуацию у своих границ стабильной. В том числе Турция, страдающая от террора, террора РПК, справедливо требует ликвидации террора по ту сторону своих границ… Как союзник Турции мы всегда рядом с ней. Равно как и Турция во всех вопросах находится рядом с нами…

В израильско-палестинском вопросе позиция Баку останется неизменной: Азербайджан всегда выступал за существование двух государств.

Создание независимого Палестинского государства положит конец этому конфликту… Мы многие годы оказываем Палестинскому государству поддержку – и политическую, и моральную, и материальную. На протяжении долгих лет в Азербайджане функционирует посольство Палестины. Мы тоже открыли свое представительство в Палестине и, конечно же, чем скорее завершится этот конфликт и в Газе будет объявлено перемирие, тем лучше будет для всех.

- Ильхам Алиев.

Азербайджан и Исламская восьмерка

В конце минувшего года Азербайджан стал членом Исламской восьмерки (международной организации по развитию сотрудничества между Бангладеш, Египтом, Нигерией, Индонезией, Ираном, Малайзией, Пакистаном, Турцией), которая стала называться Исламской девяткой – D9. «Восьмерка» была создана около 30 лет назад по инициативе Турции. Азербайджан стал первой страной, принятой в организацию, после решения о ее расширении.

D9 объединяет мусульманские страны с населением более миллиарда человек.

Экономика D9 – 60% экономик всех мусульманских стран мира.

Валовой внутренний продукт D9 - 5 трлн долларов.

Мы воспринимаем интересы всех мусульманских стран как свои интересы. Возможно, в том числе и поэтому Азербайджан был избран первым после принятия политики расширения D8. Конечно, здесь учитываются и экономический потенциал, политический вес, военная мощь нашей страны. Принята во внимание наша политика исламской солидарности.

- Ильхам Алиев.

Азербайджан и США

По мнению президента Азербайджана, ошибка администрации Байдена заключалась в том, что она принесла американо-азербайджанские отношения в жертву американо-армянским отношениям; другой ошибкой Байдена Алиев назвал подрыв доверия к Америке:

Азербайджан был одной из первых стран, которая присоединилась к миссии в Афганистане, направила туда военный контингент и неоднократно увеличивала его, а также решила столь важные для США транспортно-логистические вопросы. Когда мы им были нужны, 907-я поправка, то есть санкции, были отменены. Как только США перестали в нас нуждаться, поправку задействовали заново. Как это понимать? Простая неблагодарность! О каком доверии может идти речь? О каком долгосрочном сотрудничестве можно говорить?

Трамп же, по словам Алиева, продвигает ценности, разделяемые азербайджанским обществом: пропагандирует семейные и ценности. Кроме того, в заявлениях Трампа сейчас звучат четкие и ясные сигналы, которые разделяет азербайджанская общественность.

Азербайджан и новый миропорядок

По словам президента Азербайджана, созданная после Второй мировой войны система утратила свой потенциал; очевиден политический и нравственный кризис в ведущих западных странах:

Эти пробелы будут еще более расширяться, и здесь нужен новый актор, то есть новый серьезный игрок с серьезной повесткой дня… Организация тюркских государств может стать серьезным центром силы в мировом масштабе, потому что здесь есть обширная география, человеческие ресурсы, природные ресурсы, транспортно-коммуникационные линии и единство.

Говоря о вкладе Азербайджана в новый миропорядок, Алиев заметил, этот миропорядок соответствует политике, проводимой Баку на протяжении многих лет: суверенитет, независимость, современная инфраструктура, стабильность, продуманная политика, открытость миру; не вмешиваться во внутренние дела друг друга, не обострять внутреннюю ситуацию под различными предлогами.

Шаги, предпринимаемые Азербайджаном в последние годы, серьезно анализируются. В мировой истории не было другой страны, которая собственными силами восстановила свою территориальную целостность, во всяком случае, если взглянуть на недавнее и более отдаленное прошлое. Это сделали мы, наперекор всем давлениям, угрозам и опасностям. Если каждая страна займется своими внутренними делами, то не будет ни войн, ни конфликтов, ни противостояний… Отвратительной практике колониализма необходимо положить конец, и считаю, что при новом миропорядке этот вопрос также будет принят во внимание. Суверенитет стран должен быть неприкосновенным и должен защищаться, никто не должен вмешиваться ни в чьи дела. Нам удалось добиться этого.

- Ильхам Алиев.