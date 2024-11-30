Кому в Иране выгодны провокации против Азербайджана и Турции?

В самом конце минувшего года представитель высшего руководителя Ирана в провинции Ардебиль, имам-джума Ардебиля Сейид Хасан Амели выступил с оскорбительными высказываниями в адрес Азербайджана и его президента, а также президента Турции. Расскажем, кто может стоять за провокацией и каковы ее цели.

Ситуация вокруг иранского города Ардебиль привлекла внимание международных наблюдателей. Недавние провокации в этом регионе вызвали резкую реакцию национальных активистов в центре иранской провинции Восточный Азербайджан – Тебризе. Все это стало отражением нарастающего напряжения между Ираном и тюркскими странами.

Провокации в Ардебиле

Инциденты начались с выступления Хасана Амели, который провел спорные параллели между исторической битвой при Чалдыране и религиозными событиями в Кербеле. Такую риторику многие восприняли как попытку иранского режима спровоцировать раздор между тюркскими общинами, живущими в Иране и за его пределами. Оскорбления в адрес Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана лишь усилили резонанс.

Ответ национальных активистов

В Тебризе — одном из крупных центров тюркской культуры в Иране — активисты выразили негодование. На стенах города появились надписи: «Готовься к свободе, Тебриз!» и «Свобода, Справедливость, Национальное правительство», свидетельствующие о недовольстве населения политикой централизации власти и попытками разделения по национальному признаку.

Кому выгодны провокации?

Подобные инциденты обычно становятся звеньями сложных политических игр. В данном случае можно предположить, что за провокациями могут стоять

Отдельные представители в правящих кругах Ирана, рассматривающие поддержание напряженности между национальными меньшинствами как инструмент отвлечения внимания от внутренних проблем — экономических трудностей, правозащитных вопросов и общественного недовольства. Провокации в отношении тюркских народов могут использоваться в рамках известной стратегии «разделяй и властвуй». Эти события могут быть частью более широкой геополитической игры, в которой задействованы внешние силы. Усиление разногласий между Ираном и тюркскими странами может играть на руку тем, кто стремится ослабить иранское влияние в регионе.

Цели провокации

Основная цель провокации в Ардебиле, вероятно, заключается в дестабилизации и создании атмосферы недоверия между различными этническими и религиозными группами в стране. Это позволяет противникам единства Ирана укреплять контроль, дискредитируя оппонентов и мобилизуя поддержку в борьбе с внешними «врагами».

Кроме того, внутренняя политика Ирана часто строится на демонстрации силы и решимости противостоять внешнему «давлению», а конфликты с соседями способствуют усилению националистических настроений.

Какой ответ получили в Иране?

Провокации в Ардебиле и ответные акции активистов в Тебризе не остались незамеченными в Азербайджане и Турции. Временного поверенного посольства Ирана в Азербайджане Сейида Джафара Агаи Мариана вызвали в МИД, где заявили о недопустимости разжигания антиазербайджанских настроений среди населения ИРИ.

Подобные действия направлены на разжигание ненависти и вражды, а не на сохранение и углубление двусторонних отношений между государствами и народами

- МИД Азербайджана.

Международные правозащитные организации также могут взять эти инциденты под контроль как примеры нарушения прав национальных меньшинств и свободы выражения.