Франция анонсировала колонизацию Армении 

Старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров раскрыл подлинное содержание призывов "французской общественности" о введении миротворческий войск Франции в Армению и спрогнозировал вероятные последствия этих призывов для Южного Кавказа.

Накануне во Франции была запущена пиар-кампания по подготовке французской колонизации Армении. Государство, до сих пор удерживающее ряд заморских территорий в колониальном статусе, продолжает действовать в привычном стиле – захватывать чужие земли. В случае Армении отличие лишь в манере исполнения: она перейдет под контроль Парижа под предлогом "защиты от угроз".

Французская колониальная логика

Администрация президента Франции Эммануэля Макрона сфабриковала якобы "открытое письмо общественности" в адрес самого Макрона с призывами ввести войска в Армению ради "обеспечения безопасности и сохранения суверенитета республики". Под письмом подписались все известные лоббисты интересов французской общин армянской диаспоры, начиная с мэра Парижа Анн Идальго – политики, чиновники, деятели культуры. Призывы основаны на идеально ложном фундаменте идеи об "экспансионистских планах" Азербайджана, из которой делается вывод, что только французские войска под французским флагом смогут остановить регион от новой войны.

Письмо является прекрасным примером современной западной политической риторики "постправды", поскольку в нем фальшиво и нелогично абсолютно все. У Азербайджана не было и нет территориальных претензий к Армении, он всегда стремился лишь освободить свои земли от армянской оккупации – чего он уже добился – и отстроить разрушенное армянскими захватчиками заново – чем он занят на протяжении последних 3,5 лет. Именно Азербайджан является инициатором всех послевоенных процессов – и подготовки мирного договора, и открытия коммуникаций, и делимитации границы. Армения старается ничего не делать и побольше жаловаться на бедственное положение, причем настолько в этом преуспела, что мирное возвращение под контроль Баку участка земли в Газахском районе воспринимается как прорыв в урегулировании.

На ложной посылке об угрозе безопасности Армении (когда в действительности Армении ничто не угрожает, ведь она попросту никому из соседей по региону не нужна) построен еще более ложный вывод, что независимость республики можно защитить лишь военной колонизацией ее территории иностранным государством. "Сдача суверенитета Парижу = защита суверенитета", вот такая французская логика. Для верности к этому Администрация Макрона дописала еще одно фальшивое замечание, что французский флаг над французской военной базой в Армении "укрепит иммунитет Франции от тоталитарных угроз": события на Южном Кавказе ни малейшего отношения к внутренним делам Франции не имеют, и создание Париже тоталитарных угроз в регионе никакой реальной пользы французскому государству и обществу не принесет.

Зачем Франции вводить войска в Армению?

"Открытое письмо общественности" будет использоваться как мотивация расширения военного и военно-технического сотрудничества (а по существу – вторжения) Франции и Армении. При любом возражении французские власти будут ссылаться на эту фальшивку – "народ требует помочь Армении". Важно, что "народ требует" именно создания военной базы в лицемерно миротворческой функции – это буквально объявление Парижа о намерениях: если сегодня Макрон только поставляет премьер-министру Николу Пашиняну французское оружие, то завтра-послезавтра пришлет солдат.

Причин для военной колонизации Армении у властей Франции несколько, можно указать четыре основных. Первопричина – голоса влиятельной и политически активной местной общины армянской диаспоры. Это один из основных трендов внутренней французской политики: во Франции вообще все политики утверждают, что любят и уважают Армению и армян. За поддержку диаспоры идет настоящая борьба, и естественно, что действующие власти, имея больше инструментов в своих руках, стараются перещеголять по проармянскости оппозицию. Однако первопричина уже не является ключевым фактором, как это было ранее, в годы Карабахской войны.

Ключевой стоит признать вторую причину – необходимость команды Эммануэля Макрона сбалансировать внешнеполитические провалы какой-нибудь, пусть небольшой, победой. После политического конфликта с Нигером, закончившегося изгнанием французских солдат из страны-поставщика урана для французских АЭС, встал вопрос, может ли макроновский Париж добиваться результатов и демонстрировать успешность во внешней политике? Поскольку решать проблемы в традиционной зоне французского влияния Макрону не удается (а они только нарастают), президент-авантюрист пытается создать новую зону там, где это получится. Как получится, он сможет отчитаться перед подданными, что колониальная французская империя все еще сильна и не только теряет прежние заморские территории, но и прирастает другими.

Третья причина – выполнение заказа Вашингтона и Брюсселя на геополитические противостояние с Россией. У США и Евросоюза проблемы имеют сходный характер с макроновскими, только масштабом побольше: они тоже терпят один внешнеполитический провал за другим, а главное – не могут одолеть Москву, несмотря на все экономическое давление и военные расходы на украинский конфликт. Им тоже нужна какая-нибудь, пусть небольшая победа, чтобы отчитаться перед подданными, что коллективный Запад по-прежнему правит планетой Земля. Работая в этом русле, Макрон рассчитывает на более надежную поддержку американцами и еврочиновниками своей политической фигуры. Французскому президенту это в самом деле нужно, поскольку его инициативы регулярно встречают отпор на уровне ЕС. Макрон хочет выглядеть успешным лидером всей Европы, но у него не получается, а потому он закономерно соглашается на политические сделки с более сильными игроками.

Четвертая причина заключается в самой Армении. С одной стороны, прозападное правительство Никола Пашиняна буквально жаждет поскорее переехать на Запад если не в географическом (то невозможно), то в геополитическом смысле. С другой стороны, это маленькая страна, колонизация которой не требует непомерных расходов. Есть еще и третья сторона, о которой было сказано выше: безопасности Армении ничто не угрожает. Ереван сам хочет стать пригородом Парижа, просит за это совсем немного денег, а Париж ничем не рискует – если в реальности Азербайджан не планирует нападать на Армению, то и опасность получить поражение от азербайджанской армии отсутствует. С какой стороны ни посмотри, для маленькой победы Макрона в Армении созданы лучшие условия.

Когда Франция введет войска в Армению?

Но есть одно огромное НО: Армения остается военно-политическим союзником России. Армения имеет и двустороннее военное соглашение с РФ, и состоит в ОДКБ. Армянские границы с Турцией и Ираном охраняет погранслужба ФСБ. В Гюмри находится 102-я российская военная база, и договор о ее размещении заканчивается только через 20 лет – в 2044 году. Да, армянские военные и чиновники не участвуют в мероприятиях ОДКБ, да, Никол Пашинян неделю назад пообещал вывести страну из Организации, да, российские пограничники покинули аэропорт "Звартноц". Но Еревану еще очень далеко до того уровня прекращения военно-политических контактов с Москвой, какой позволит размещать военные базы враждебных России государств на армянской земле.

Хотелки политической молодежи Эммануэля Макрона и Никола Пашиняна – это одно, а реальная политика – совсем другое. Москва никуда не намерена отпускать Армению, и в противодействии попыткам Франции колонизировать республику ее поддерживает весь Южный Кавказ. Ирану не нужно НАТО на северной границе. Турции не нужен агент одного из самых антитурецких европейских государств на восточной границе. Азербайджану тем более не нужен приход в страну-агрессора внерегионалов, которые начнут вооружать ее и подталкивать к повторению Карабахской войны. Даже Грузия уже против того, чтобы западные страны решали свои задачи за счет интересов стран региона.

Поэтому пока Франция будет действовать там, где это возможно. Отсюда вчерашний контракт на 109 самоходок Caesar, которые приедут в Армению через два года. Если нельзя привезти на Южный Кавказ своих военных, Париж хотя бы станет завозить туда свое оружие. Возможно, к 2026 году Никол Пашинян найдет способ безопасно для себя вывести Армению из ОДКБ, как того требуют в Вашингтоне и Брюсселе. Тогда вполне вероятно, что на самоходках Caesar в 2026 году будут ездить не армянские военные, а французские. Быть может, под видом поставок вооружений Еревану Париж на самом деле перевозит в Армению свою военную базу по частям.

Однако вопрос о французской колонизации Армении все еще открыт. Макрон – политик неловкий и неудачливый, Пашинян во внешней политике предпочитает ничего не делать и позволять все делать другим, а регион, откуда Армения никуда никогда не переедет, един в нежелании впускать к себе французские войска. Париж безусловно будет пытаться стать метрополией Армении, но пока не похоже, что у него это получится по-настоящему.