Вестник Кавказа

В Баку осудили антиазербайджанские заявления Парижа

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Франция всегда вмешивалась в региональные дела, и сегодняшние попытки Парижа обвинить Баку во вмешательстве в дела заморских территорий безосновательны. Франция хочет отвлечь внимание общественности и прикрыть свое бездействие, считают в МИД Азербайджана.

Франция вновь выступила с антиазербайджанскими заявлениями, их прокомментировал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро обвинил Азербайджан во вмешательстве в дела заморских территорий.

"Комментарий министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро, обвиняющий Азербайджан во вмешательстве в дела заморских территорий, является открытой попыткой скрыть бездействие Франции на фоне требований коренного населения Новой Каледонии"

– Айхан Гаджизаде

В азербайджанском МИД напомнили, что именно Франция всегда вмешивалась в региональные вопросы, предпринимала попытки сорвать процесс восстановления мира и стабильности, продвигаемый руководством Азербайджана.

Деятельность Бакинской инициативной группы нацелена на доведение до общественности колониальной политики Франции и проблем на заморских территориях, и попытки дискредитировать работу группы ослабляют процесс деколонизации, отмечается в сообщении.

В Баку призвали Францию прекратить политику репрессий против коренного населения Новой Каледонии. Вместо этого страна занимается шантажом против Азербайджана, что показывает, насколько тщетна внешнеполитическая стратегия Франции, указал представитель МИД АР.

"Злоупотребление Францией своей ролью и ресурсами в многочисленных международных организациях для оказания давления на международных правозащитников НПО, стремящихся пропагандировать антиколониальную политику, бессмысленно и не даст результатов"

– Айхан Гаджизаде

В Баку решительно отвергают и осуждают антиазербайджанские утверждения министра иностранных дел Франции, заключил пресс-секретарь МИД Азербайджана.

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