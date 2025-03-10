Как восстановить печень без таблеток? Артишок, расторопша, гентьяна — природное спасение!

В этом выпуске цикла «Генеральная уборка или очищение организма» народный доктор Сергей Арсенин рассказывает всё о печени: как она работает, почему её нельзя «чистить» как фильтр, какие реальные признаки проблем с печенью существуют, что на самом деле разрушает этот орган, и как его восстановить с помощью питания и трав.

Из этого выпуска Вы узнаете:

– почему печень может болеть без боли

– как в воде из колодца может прятаться яд

– зачем вам капуста, артишок и расторопша

– какие БАДы для здоровья печени реально работают

– как правильно пить травы, чтобы не попасть на стол к хирургу

– и может ли алкоголь… лечить?