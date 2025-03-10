Вестник Кавказа

Как восстановить печень без таблеток? Артишок, расторопша, гентьяна — природное спасение!

В этом выпуске цикла «Генеральная уборка или очищение организма» народный доктор Сергей Арсенин рассказывает всё о печени: как она работает, почему её нельзя «чистить» как фильтр, какие реальные признаки проблем с печенью существуют, что на самом деле разрушает этот орган, и как его восстановить с помощью питания и трав.

Из этого выпуска Вы узнаете:

 – почему печень может болеть без боли
 – как в воде из колодца может прятаться яд
 – зачем вам капуста, артишок и расторопша
 – какие БАДы для здоровья печени реально работают
 – как правильно пить травы, чтобы не попасть на стол к хирургу
 – и может ли алкоголь… лечить?

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