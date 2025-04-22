Вестник Кавказа

Окончен официальный визит Масуда Пезешкиана в Баку

Окончен официальный визит Масуда Пезешкиана в Баку
Официальный визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Баку завершился. В столице Азербайджана состоялись его переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, также с его участием прошел азербайджано-иранский бизнес-форум.

Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан завершил свой официальный визит в Азербайджан.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги Азербайджана и Ирана, в честь высокого гостя выстроился почетный караул.

Иранского президента в аэропорту провожали вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, а также другие официальные лица.

Напомним, Масуд Пезешкиан прилетел в Баку сегодня. Его официальный визит должен был продлиться несколько дней, однако из-за сильного взрыва и пожара в порту Бендер-Аббас он был сокращен. Президент ИРИ сообщил, что вернется в Азербайджан в ближайшее время.

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Окончен официальный визит Масуда Пезешкиана в Баку
Окончен официальный визит Масуда Пезешкиана в Баку
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