В СГБ Грузии рассказали о попытке госпереворота в 2024 году

В 2024 году определенный круг лиц пытался совершить насильственную смену власти в Грузии, согласно данным СГБ. Предлогом для него должны были стать принятие закона об иноагентах и выборы в парламент.

Определенный круг лиц пытались совершить государственный переворот в Грузии в 2024 году, говорится в отчете Службы госбезопасности (СГБ).

Предлогом для государственного переворота, согласно данным ведомства, должны были стать принятие закона об иноагентах и обвинение правительства в фальсификации парламентских выборов, которые прошли 26 октября прошлого года.

"Действия определенного круга лиц управлялись зарубежным финансированием, руководителями парламентских и непарламентских партий, а также неправительственных организаций. В разные периоды в преступном плане активное участие принимали граждане Грузии, находящиеся за пределами страны"

- СГБ Грузии

Напомним, что парламент Грузии принял закон об иноагентах в мае 2024 года. Это сопровождалось массовыми протестами в центре Тбилиси, которые часто перерастали в беспорядки. Из-за нового законопроекта сильно испортились отношения Грузии с ЕС и США.

В октябре 2024 года в Грузии также пришли выборы в парламент, на которых победила правящая с 2012 года партия "Грузинская мечта". Оппозиция во главе с экс-президентом Саломе Зурабишвили отказалась принять их результаты и обвинила правительство в фальсификации голосования. Под их руководством по всей стране начались масштабные протесты, которые продолжают до сих пор.