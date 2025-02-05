Уход USAID снизил протестный заряд в Грузии

В парламенте Грузии заявили, что уход USAID привел к снижению протестов в Грузии. Там добавили, что ослабленный протест все еще подпитывается.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили рассказал о влиянии ухода USAID из Грузии на протесты в стране. Он подчеркнул, что протестный заряд снизился.

"Уход USAID из Грузии привел к снижению протестного заряда"

- Шалва Папуашвили

Глава парламента добавил, что уход организации как главного донора с мировой арены заставил другие фонды частично восполнить исчезнувшие доллары с помощью евро.

Папуашвили сказал, что данный ослабленный протест наблюдается сегодня. Спикер отметил, что он все еще подпитывается обанкротившейся повесткой дня.