Вестник Кавказа

Парламентарии Азербайджана разорвали связи с коллегами из Франции

Парламентарии Азербайджана разорвали связи с коллегами из Франции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Парламент Азербайджана подверг корректировке внешнеполитические связи с Францией.

В Милли Меджлисе Азербайджана ликвидировали рабочую группу по межпарламентским связям с Францией, сообщают азербайджанские СМИ. 

Сообщается, что в законопроект об избрании глав рабочих групп по межпарламентским связям парламента Азербайджана не стали включать рабочую группу по межпарламентским связям с Францией.

Напомним, что в Милли Меджлисе прошлого созыва работа группы по связям с парламентариями Франции была остановлена из-за позиции Парижа, которая не соответствовала интересам Азербайджана. 

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