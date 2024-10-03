Парламентарии Азербайджана разорвали связи с коллегами из Франции

Парламент Азербайджана подверг корректировке внешнеполитические связи с Францией.

В Милли Меджлисе Азербайджана ликвидировали рабочую группу по межпарламентским связям с Францией, сообщают азербайджанские СМИ.

Сообщается, что в законопроект об избрании глав рабочих групп по межпарламентским связям парламента Азербайджана не стали включать рабочую группу по межпарламентским связям с Францией.

Напомним, что в Милли Меджлисе прошлого созыва работа группы по связям с парламентариями Франции была остановлена из-за позиции Парижа, которая не соответствовала интересам Азербайджана.