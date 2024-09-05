Законопроект о делимитации с Азербайджаном направлен в парламент Армении

Проект закона о регламенте работы комиссий по делимитации армяно-азербайджанской границы направлен в Национальное собрание Армении. Ранее Конституционный суд признал, что он не противоречит основному закону страны.

Армянский кабмин передал законопроект о ратификации Положения о совместной деятельности комиссий по делимитации армяно-азербайджанской границы в парламент Армении. Такое сообщение распространила пресс-служба парламента.

Когда депутаты Нацсобрания Армении будут обсуждать ратификацию, пока не известно.

Однако ТАСС, со ссылкой на пресс-секретаря спикера Алена Симоняна, Мовсеса Арутюняна, сообщает, что сначала документ будет обсуждаться на заседании профильной комиссии, то есть постоянной комиссии по внешним связям. Если ее члены вынесут положительное заключение, то законопроект будет направлен на обсуждение и затем уже ратификацию в парламент полного состава.

Отметим, что Баку и Ереван подписали документ 30 августа. Менее чем через неделю, 5 сентября, Положение было одобрено правительством Армении. Спустя еще три недели свой вердикт вынес Конституционный суд РА: он постановил, что регламент не противоречит основному закону Армении.