Власти Армении утвердили правила делимитации границы с Азербайджаном

Армянский Кабмин сегодня одобрил подписанное 30 августа Баку и Ереваном Положение (регламент) о совместной работе комиссий по делимитации границы Азербайджана и Армении.

Правительство Армении, председателем которого является Никол Пашинян, без обсуждения приняло решение одобрить ратификацию Положения о совместной деятельности комиссий по делимитации армяно-азербайджанской границы.

В проекте решения указано, что в документе прописаны такие важные темы, как организация работ по делимитации, согласование документов, создание карт соответствующего масштаба и работа экспертных групп.

В документе указано, что ратифицируемое положение, а также документы, которые предполагается принять позже на его базе, внесут вклад в развитие правовых оснований, которые обеспечат нормальный ход делимитационных работ.

"Положение также предусматривает регулирование процессуальных вопросов между двумя странами после подписания в дальнейшем (по итогам работы комиссий) договора о госгранице. Закрепление международных правовых основ государственной границы Армении является одной из правовых гарантий безопасности, а также неприкосновенности границ и территориальной целостности"

– обоснование решения

Стоит отметить, что регламент, который представители Баку и Еревана подписали 30 августа, в скором времени подвергнется проверке в Конституционном суде Армении, который вынесет решение о том, соответствует ли он основному закону страны.

Почему Армения спешит делимитировать границу?

Эксперт дискуссионного клуба "Валдай", директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил конструктивность действий Еревана по вопросам делимитации на фоне традиционного саботажа переговоров по мирному договору с Баку и открытию коммуникаций тем, что пограничная тематика беспокоит армянские власти больше всего.

"Армению больше всего заботит тема безопасности Армении. Трек по делимитации границы с Азербайджаном армянские власти воспринимают как определенную гарантию безопасности их территории. Именно поэтому они идут на ускорение по данному треку", - прежде всего сказал он.

"Важно подчеркнуть, что для Азербайджана все треки имеют равную ценность. Мы договариваемся с Арменией о том, о чем можно договориться. Текущие условия совместной работы комиссий по делимитации соответствуют интересам Азербайджана. В подписанном документе за основной принцип установления границ взята Алматинская декларация, однако там же отмечено, что в работе будут использованы все имеющиеся карты и нормативные акты двух государств. То есть та или иная линия, соответствующая Алматинской декларации, не является жестко обязательной при делимитации, возможны варианты по другим документам", - обратил внимание Фархад Мамедов.

"Я думаю, если армянская сторона пошла на эти формулировки и согласовала их на уровне правительства без обсуждения, значит, они их устраивают. Азербайджан тоже согласен на такую схему работы комиссий. В целом, мы имеем три трека взаимоотношений с Арменией – мирный договор, разблокировка коммуникаций и делимитация границы. Если армянская сторона проявила конструктивность по одному из этих треков, Азербайджан не против заняться сейчас именно им. Поэтому мы имеем сегодня такой прогресс в теме определения границ", - подчеркнул эксперт "Валдая".

Где продолжится делимитация границы?

Политолог также поделился своими прогнозами, где после участка в Газахском районе будет делимитирована армяно-азербайджанская граница. "В армянском экспертном сообществе в качестве следующих участков делимитации упоминаются места, в которых Ереван обвиняет Баку в заходе на армянскую землю. По моему личному мнению, было бы целесообразно провести делимитацию и демаркацию участков границы, где в будущем планируется разблокировка коммуникаций – то есть входы и выходы автомобильных и железных дорог с территории Азербайджана на территорию Армении и обратно", - сообщил он.

"Это нужно для того, чтобы была возможность построить соответствующую транспортную и пограничную инфраструктуру, включая контрольно-пропускные и таможенные пункты. Необходимо делимитировать границу в этих точках, чтобы знать самим и договориться с противоположной стороной, где что строить, в каком месте, грубо говоря, поставить шлагбаум. Тогда не придется тратить лишнее время в моменте, когда уже подойдет очередь темы разблокировки коммуникаций", - заключил Фархад Мамедов.