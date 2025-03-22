Азербайджан присоединился к Союзу Hotelstars

Азербайджан официально вошел в Союз Hotelstars, поделились в Государственном агентстве по туризму Азербайджана 28 апреля.
На Генеральной Ассамблее Союза Hotelstars, которая прошла в городе Осло, статус полноправного члена Азербайджана был утвержден единогласно.
Впервые одна из стран Южного Кавказа стала членом Союза Hotelstars, Азербайджан получил возможность быть представленным в управляющих структурах Союза.
В Азербайджане поощряется повышение международных стандартов качества в сфере гостиничного обслуживания, поведал на мероприятии зампредседателя правления Бюро по туризму Азербайджана Рашад Алиев. На данный момент в стране "звезды" есть у 263 отелей, в этом году сертификация мест размещения по звездным категориям продолжится и охватит весь Азербайджан.