Вестник Кавказа

Азербайджан присоединился к Союзу Hotelstars

Азербайджан присоединился к Союзу Hotelstars
Азербайджан стал полноправным членом Союза Hotelstars, этот статус впервые присвоен стране Южного Кавказа. Сейчас "звезды" есть у 263 гостиниц Азербайджана.

Азербайджан официально вошел в Союз Hotelstars, поделились в Государственном агентстве по туризму Азербайджана 28 апреля.

На Генеральной Ассамблее Союза Hotelstars, которая прошла в городе Осло, статус полноправного члена Азербайджана был утвержден единогласно.

Впервые одна из стран Южного Кавказа стала членом Союза Hotelstars, Азербайджан получил возможность быть представленным в управляющих структурах Союза.

В Азербайджане поощряется повышение международных стандартов качества в сфере гостиничного обслуживания, поведал на мероприятии зампредседателя правления Бюро по туризму Азербайджана Рашад Алиев. На данный момент в стране "звезды" есть у 263 отелей, в этом году сертификация мест размещения по звездным категориям продолжится и охватит весь Азербайджан.

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