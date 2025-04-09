Вестник Кавказа

Автомобиль из кортежа премьера Израиля попал в аварию

Биньямин Нетаньяху
© Фото: соцсети Биньямина Нетаньяху
Израильские СМИ сообщают о ДТП с участием одной из машин из кортежа премьера страны. Согласно предварительным данным, в аварии никто не погиб.

В Иерусалиме 29 апреля попала в дорожно-транспортное происшествие машина из кортежа премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

По данным 12-го канала, автомобиль, направлявшийся в составе колонны с мероприятия по случаю дня памяти жертв терроризма, столкнулся с мотоциклом.

В результате аварии ни один человек не пострадал.

Согласно предварительной информации, Нетаньяху находился в другой машине, которая располагалась на некотором расстоянии от происшествия.

Ранее Нетаньяху озвучил условия, при которых Израиля был бы согласен с решением проблемы иранской ядерной программы дипломатическим путем. По его словам, для этого необходимо лишить Исламскую Республику возможности обогащать уран и демонтировать всю ее ядерную инфраструктуру.

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