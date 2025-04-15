Вестник Кавказа

Израиль планирует расширить военную операцию в Газе – СМИ

Израиль планирует расширить военную операцию в Газе – СМИ
© Фото: сайт ЦАХАЛ
По информации СМИ, Израиль отказался от мирного плана ХАМАС и намерен добиться целей военным путем.

Тель-Авив намерен расширить военную операцию против ХАМАС в секторе Газа, сообщают СМИ. 

По информации Ynet, Израиль начал мобилизацию резервистов. Это произошло после отказа военно-политического руководства страны от сделки с ХАМАС, согласно которой Израиль должен был вывести войска из Газы в течение пяти лет в обмен на заложников. 

Отметим, что Израиль установил контроль над 30% территории Газы с начала возобновления боевых операций в анклаве в марте. ЦАХАЛ усиливает контроль над территориями на юге и севере сектора.

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