Израиль планирует расширить военную операцию в Газе – СМИ

По информации СМИ, Израиль отказался от мирного плана ХАМАС и намерен добиться целей военным путем.

Тель-Авив намерен расширить военную операцию против ХАМАС в секторе Газа, сообщают СМИ.

По информации Ynet, Израиль начал мобилизацию резервистов. Это произошло после отказа военно-политического руководства страны от сделки с ХАМАС, согласно которой Израиль должен был вывести войска из Газы в течение пяти лет в обмен на заложников.

Отметим, что Израиль установил контроль над 30% территории Газы с начала возобновления боевых операций в анклаве в марте. ЦАХАЛ усиливает контроль над территориями на юге и севере сектора.