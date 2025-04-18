Вестник Кавказа

Израиль возобновит поставки гумпомощи в Газу в течение нескольких недель – СМИ

Пробка из грузовиков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тель-Авив разрабатывает новый план поставки гумпомощи в Газу, чтобы исключить попадания грузов в руки ХАМАС.

Правительственные круги Израиля обсуждают вопрос поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Продукты и медикаменты в палестинский анклав могут снова поступить в течение нескольких недель, сообщают СМИ.   

"Израильские официальные лица говорят, что возобновление поступления помощи на территорию сектора Газа - это вопрос нескольких недель. Сейчас чиновники обсуждают, как лучше всего восстановить поставки на территорию, не усилив при этом ХАМАС"

– Wall Street Journal 

Согласно информации Wall Street Journal, Тель-Авив намерен открыть гуманитарную зону на юге Газы, куда израильские власти планируют переселить часть населения анклава. Согласно плану Израиля, это позволит избежать попадания гумпомощи в руки ХАМАС. 

Напомним, что в ООН ранее заявили, что в анклаве закончилось продовольствие. Новая партия гуманитарного груза уже прибыла в регион, однако все транспортные пути заблокированы израильскими военными.

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