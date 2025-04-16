Вестник Кавказа

Израильская армия нанесла удар по командному центру ХАМАС в Газе

Израильская армия нанесла удар по командному центру ХАМАС в Газе
© Фото: сайт ЦАХАЛ
Израиль продолжает военную операцию в секторе Газа. Войска еврейского государства нанесли удар по командному центру ХАМАС.

Израильские войска (ЦАХАЛ) ударили по командному центру ХАМАС и движения "Исламский джихад" в секторе Газа. Позиции радикалов располагались возле города Джабалия на севере анклава, отмечает пресс-служба ЦАХАЛ. 

"Некоторое время назад силы ЦАХАЛ и ВВС Израиля нанесли удар по террористам, действовавшим в командно-контрольном центре ХАМАС и "Исламского джихада" в районе Джабалии"

– ЦАХАЛ

В ЦАХАЛ отметили, что военные еврейского государства приняли меры для обеспечения безопасности местных жителей. 

Отметим, что Израиль установил контроль над 30% территории Газы с начала возобновления боевых операций в анклаве в марте. ЦАХАЛ усиливает контроль над территориями на юге и севере сектора.

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