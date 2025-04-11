Израиль не будет бомбить Иран без санкции США?

Израиль откажется от планов военных мер против ядерных объектов Ирана, если не получит одобрения от властей США, передают СМИ.
Как сообщает Financial Times со ссылкой на арабских дипломатов, Тель-Авив не хочет допустить разрыва отношений с администрацией Трампа. Также власти Израиля осознают, что военная активность без поддержки США не принесет ощутимых результатов.
Согласно информации FT, премьер Израиля Нетаньяху планировал заручиться поддержкой Дональда Трампа в военном вопросе, однако президент США не одобрил боевые действия против Ирана, предпочтя дипломатический способ решения проблемы.
Тель-Авив планировал бомбардировки Ирана уже в мае, но Вашингтон не поддержал рвения своего ближневосточного союзника. При этом Израиль активизировал удары по Ливану, Газе и Сирии.
Напомним, что США и Иран проводят переговоры по иранском атому. Стороны отмечают удовлетворение ходом консультаций, очередной раунд переговоров запланирован на 26 апреля, а 23 числа должна пройти техническая встреча.
Чего ждать от Израиля?
Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" предположил, что текущие заявления о готовности Израиля отказаться от планов бомбардировок ядерных объектов Ирана ради мирного решения проблемы могут быть прикрытием для подготовки подобной атаки.
"Если Израиль вырабатывает сейчас позицию и какие-то решения по иранской ядерной проблеме, то он вряд ли будет сообщать об этом в печати, как официально, так и в виде утечек в западные СМИ. Все подобные решения будут носить закрытый характер. Напомню, что когда в 1981 году израильтяне ударили по ядерному реактору в Ираке, об этом никто ничего заранее не знал, никаких обсуждений в печати не велось", - прежде всего сказал он.
"Поэтому подготовка и проведение таких серьезных военных операций и информационный аккомпанемент в печати – это совершенно разные вещи. Иногда какая-то связь может быть, когда политики и спецслужбы считают, что необходимо подготовить общественное мнение, а иногда нет. Во всяком случае, все серьезные акции военного характера организуются в строжайшей секретности", - продолжил Андрей Бакланов.
По оценке дипломата, США и Израиль предпочитают сохранять регион Ближнего Востока в напряженном состоянии. "Такое впечатление, что детали, да и сама суть текущего переговорного процесса по иранской ядерной проблеме – это лишь фон для других, более главных факторов. США и Израиль явно смотрят на общую ситуацию в регионе и хотят искусственно поддерживать ее в напряженном положении. Израилю это нужно, в частности, для обеспечения поставок американского оружия", - пояснил он.
"Сейчас все развивается в сторону подготовки ограниченного по масштабам удара по тому, что американцы и израильтяне будут называть "объекты ядерной программы Ирана" – то есть не по военным объектам, а именно по инфраструктуре разработки и реализации ядерных технологий в ИРИ. Именно к ней вырабатывалось устойчивое негативное отношение со стороны общественного мнения на Западе, поэтому удары по ней будут нести наименьшие риски", - отметил Андрей Бакланов.
"Схема здесь та же, что и с атакой на реактор "Осирак" в Ираке в 1981 году: тогда реакция международного сообщества была очень невыразительная и краткая. Сейчас о том инциденте помнят только специалисты, но США и Израиль вполне могут рассчитывать применить этот опыт к иранской ядерной инфраструктуре", - заключил заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов.