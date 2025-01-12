"Аэрофлот" объявил о новой услуге пассажирам

Компания "Аэрофлот" сообщила о появлении новой услуги для пассажиров. Теперь пассажиры смогут сами исправлять данные в билете.

Пассажиры рейсов "Аэрофлота" смогут самостоятельно исправлять паспортные данные в билете, если при заполнении была допущена какая-то ошибка. Об этом рассказали в самом авиеперевозчике.

"Теперь на нашем сайте можно самостоятельно отредактировать ФИО, серию и номер паспорта, а также дату рождения пассажира"

– пресс-служба "Аэрофлота"

С прошлой недели данная услуга доступна для билетов, купленных на портале авиаперевозчика, в контакт-центре или в его офисах продаж.

Для того, чтобы исправить ошибку, необходимо будет в разделе "Управление бронированием" указать номер бронирования и фамилию латиницей. Дальше в блоке "Данные о пассажирах" нужно будет указать "Корректировку паспортных данных, даты рождения" и данные, которые требуется изменить. После этого останется лишь прикрепить подтверждающие документы.