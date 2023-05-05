Турции удалось справиться с безработицей

Властям Турции в минувшем месяце удалось частично решить одну из важнейших проблем страны – пока робко, но все же обуздать безработицу и даже переломить ситуацию с ней в сторону роста уровня занятости населения.

Власти Турции празднуют пусть небольшую, но все же победу – в минувшем марте согласно данным статистики в стране не только остановился, но и пошел на спад уровень безработицы, впервые за последние 20 лет он опустился ниже 8%, снизившись на 0,3%, до 7,9%, сообщает Институт статистики Турции (TÜİK).

Конечно, это не так много, как хотелось бы – тем не менее, число безработных в стране в возрасте 15 лет и старше за месяц сократилось на 65 тыс человек по сравнению с февралем - до 2 млн 807 тыс человек, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

На данный момент уровень безработицы по стране составляет 6,5% среди мужчин и 10,6% среди женщин, а в целом он снизился до самого низкого уровня с января 2005 года, когда в стране был пересчитан массив данных.

Хуже ситуация с работой для молодых – среди молодежи в возрасте 15-24 лет безработица выросла на 0,1%, до 15,1%, причем отсутствие работы на себе снова в большей степени ощущают девушки – таковых 22,6% по сравнению с 11% ищущими работу парнями.

Отрадно, что в процессе все же наметилась тенденция: по данным TÜİK, показатель постепенно снижается каждый месяц после пика, пройденного в апреле 2023 года.

Напомним, аналогичная ситуация отмечалась в стране и годом ранее, когда в марте 2024 года планка остановилась на уровне 8,6%. Однако тогда разрыв между мужчинами и женщинами был почти двукратным – 6,8% и 12% соответственно.