Дефицит кадров останется проблемой России - Решетников

В Минэкономразвития назвали проблему, которая сохранится в России в ближайшие годы. Существует нехватка рабочих кадров - безработица в стране минимальная.

России не хватает кадров, эта проблема, сказывающаяся на бизнесе и экономике страны, будет сохраняться в ближайшие годы, рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Проблема, которая будет нас преследовать ближайшие годы, - это проблема рынка труда, ограничение кадров, подготовка кадров, конкуренция за кадры. Эту и другие проблемы мы будем решать с бизнесом"

– министр

К проблемам Решетников отнес также инвестиции и высокие процентные ставки.