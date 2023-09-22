Вестник Кавказа

Дефицит кадров останется проблемой России - Решетников

Дефицит кадров останется проблемой России - Решетников
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Минэкономразвития назвали проблему, которая сохранится в России в ближайшие годы. Существует нехватка рабочих кадров - безработица в стране минимальная.

России не хватает кадров, эта проблема, сказывающаяся на бизнесе и экономике страны, будет сохраняться в ближайшие годы, рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Проблема, которая будет нас преследовать ближайшие годы, - это проблема рынка труда, ограничение кадров, подготовка кадров, конкуренция за кадры. Эту и другие проблемы мы будем решать с бизнесом"

– министр

К проблемам Решетников отнес также инвестиции и высокие процентные ставки.

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