Решетников спрогнозировал стабилизацию курса рубля

Опубликовано: 18:12, 22 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Волатильность рубля продержится недолго: уже к концу года рубль окрепнет, а доллар будет стоить 94 рубля, - уверен глава министерства экономического развития РФ Максим Решетников.

Курс рубля не будет оставаться нестабильным и укрепится к доллару уже к концу этого года. При этом американская валюта будет стоить 94 рубля, а в 2024-2026 годах она ослабнет до 90-92 рублей за доллар, заявил сегодня, представляя основные параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2024-2026 годы на заседании правительства, министр экономического развития Максим Решетников.

"К концу этого года рубль укрепится до 94 рублей за доллар. В 2024-2026 годах с учетом изменения структуры платежей и уровня оттока капитала новое равновесие будет формироваться на уровне 90-92 рубля за доллар"

- Максим Решетников

В нынешнем 2023 году среднее значение курса доллара составит 85,2 рубля, в 2024 году - 90,1 рубля, в 2025 и 2026 годах - на уровне 91,1 и 92,3 за доллар, говорится в прогнозе передает РИА Новости.

Напомним, всю вторую половину сентября рубль пытается стабилизироваться, демонстрируя осторожное укрепление:так, на предстоящие выходные Банк России установил курс доллара в 96,04 рубля, это на 3 копейки ниже предыдущего показателя.