Туристы отменили 30% туров в Стамбул из-за землетрясения

Отдых в Стамбуле начали аннулировать туристы на ближайшие даты. При этом официальных заявлений об опасности пребывания в турецком мегаполисе из-за землетрясений не публиковалось.

Путешественники аннулировали около 30% бронирований отдыха в Стамбуле на ближайшие даты из-за недавнего землетрясения, сообщили в Ассоциации туроператоров России (РСТ).

"Продажи туров в Стамбул после землетрясения просели на четверть у некоторых крупных туроператоров. Аннуляции туров на ближайшие даты составляют до 30%"

- РСТ

В РСТ подчеркнули, что никаких официальных предупреждений о небезопасности поездок в Стамбул не было.

По данным компании Pegas Touristik, продажи туров в Стамбул снизились примерно на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Напомним, что 23 апреля у берегов Стамбула произошло мощное землетрясение: город содрогнулся от нескольких подземных толчков, магнитуда самого сильного достигла 6,2. От сейсмоактивности пострадало свыше 230 человек, жертв нет. В основном люди травмировались из-за паники.

После этого Стамбул почувствовал еще несколько афтершоков. В итоге, чуть более тысячи зданий получили незначительные повреждения, всего было проверено около 15 тыс строений.