Визит Алиева в Китай. Планы Евросоюза на Южный Кавказ. Президент Ирана летит в Баку

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с директором Центра исследований Южного Кавказа Фархадом Мамедовым новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».
В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе по видеосвязи обсудили с директором Центра исследований Южного Кавказа Фархадом Мамедовым государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай, цели и задачи Евросоюза на Южном Кавказе, а также азербайджано-иранские отношения.