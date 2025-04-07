Вестник Кавказа

Визит Алиева в Китай. Планы Евросоюза на Южный Кавказ. Президент Ирана летит в Баку

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с директором Центра исследований Южного Кавказа Фархадом Мамедовым новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».

В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе по видеосвязи обсудили с директором Центра исследований Южного Кавказа Фархадом Мамедовым государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай, цели и задачи Евросоюза на Южном Кавказе, а также азербайджано-иранские отношения.

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