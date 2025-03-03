Железнодорожный путь до Черкесска модернизируют

Специалисты модернизируют железную дорогу до столицы Карачаево-Черкесии. Движение поездов после путевых работ будет ускорено.
Участок железной дороги Невинномысск — Черкесск ожидает модернизация в ближайшее время, поведал заместитель полномочного представителя президента в СКФО Владимир Надыкто.
"Планируем увеличить количество поездов, следующих в Черкесск, а также модернизировать железнодорожную колею на этом участке движения поездов для ускорения их движения"
– Владимир Надыкто
Ранее в РЖД рассказали о запуске поездов, которые будут курсировать между Адлером и Махачкалой. Поезда будут курсировать дважды в неделю.