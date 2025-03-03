Вестник Кавказа

Железнодорожный путь до Черкесска модернизируют

Железнодорожный путь до Черкесска модернизируют
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Специалисты модернизируют железную дорогу до столицы Карачаево-Черкесии. Движение поездов после путевых работ будет ускорено.

Участок железной дороги Невинномысск — Черкесск ожидает модернизация в ближайшее время, поведал заместитель полномочного представителя президента в СКФО Владимир Надыкто. 

"Планируем увеличить количество поездов, следующих в Черкесск, а также модернизировать железнодорожную колею на этом участке движения поездов для ускорения их движения"

– Владимир Надыкто 

Ранее в РЖД рассказали о запуске поездов, которые будут курсировать между Адлером и Махачкалой. Поезда будут курсировать дважды в неделю.

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