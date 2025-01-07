Вестник Кавказа

В Черкесске заработал "Шатер Рамадана"

В Черкесске заработал "Шатер Рамадана"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Карачаево-Черкесии городе Черкесске сегодня вечером заработал "Шатер Рамадана" – он открылся у соборной мечети и вмещает около 400 человек, до наступления разговения здесь будут читать лекции.

У республиканской соборной мечети в столице Карачаево-Черкесии (КЧР) Черкесске сегодня раскинулся "Шатер Рамадана", сообщили в Духовном управлении мусульман (ДУМ) региона.

"Шатер, где каждый вечер смогут разговляться постящиеся, вмещает около 400 человек. Сюда могут прийти все желающие, кто постится"

- ДУМ КЧР

В дневное время, до наступления разговения – ифтара, здесь будут читать лекции и отвечать на вопросы людей, а также показывать видеоролики, посвященные ценностям священного месяца Рамадан и духовным темам, передает "Интерфакс".

Примечательно, что в организации ифтаров в "Шатре Рамадана" поучаствуют представители всех городов и районов Карачаево-Черкесии - каждому из них будет посвящен отдельный вечер, добавили в ДУМ.

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