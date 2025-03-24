Вестник Кавказа

Иран будет активно развивать культурные связи с Россией

Иран будет активно развивать культурные связи с Россией
© Фото: посольство Ирана в России
Иран поддержит проведение любых культурных мероприятий с Россией, и уже в первой декаде июня в двух крупных городах исламской республики пройдут Недели культуры Российской Федерации, сообщил посол ИРИ в Москве Казем Джалали.

Иран поддерживает с Россией не только политические и экономические, но и культурные связи: яркий пример тому - Недели русской культуры, которые пройдут в период с 9 по 13 июня в крупных иранских городах Тегеран и Исфахан, сообщил сегодня на встрече с заместителем министра культуры РФ Андреем Малышевым посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали.

Иран не только поддерживает развитие любых культурных мероприятий между двумя странами, но и всецело готов оказать содействие участию в них российских деятелей искусства, отметил дипломат, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Отношения между двумя странами активно развиваются и расширяются в различных сферах, и область культуры - важнейшая сфера, которая может способствовать взаимному познанию музыки и искусства народов двух стран, добавил Казем Джалали.

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