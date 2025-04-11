Россия стала стратегическим партнером Ирана

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Тегерана и Москвы ратифицировал президент России Владимир Путин. Документ был подписан в начале 2025 года.

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Договор закрепляет правовые рамки для будущего развития сотрудничества Москвы и Тегерана и статус двух государств как стратегических партнеров. Он также охватывает различные сферы: от борьбы с терроризмом до культуры и науки.

Стоит отметить, что иранские власти еще не ратифицировали соответствующий договор. Как ранее сообщил посол ИРИ в Москве Казем Джалали, они планируют в скором времени направить его в парламент страны.

Напомним, что соглашение о стратегическом партнерстве было подписано президентом России и Ирана Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом в начале 2025 года.

Значение договора для России

Заведующая сектором Ирана Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Нина Мамедова в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказала о российских выгодах от договора о стратегическом партнерстве с Ираном.

"Договор о стратегическом партнерстве создает правовую основу нашего сотрудничества с Ираном, как и предшествующие российско-иранские документы об основах взаимоотношений. Это сотрудничество очень актуально как для нас, так и для Ирана, учитывая, что обе страны в настоящее время находятся под западными санкциями. Однако главное не это, а то, что всесторонний и многоаспектный договор позволит осуществлять наше сотрудничество в то виде, в каком оно интересно и Ирану, и России", - прежде всего сказала она.

"Для России важно, чтобы в сотрудничестве с Ираном, с которым мы живем вместе более 5 веков, не было препятствий. В конце концов, от нашего соседства через Каспийское море нам никуда не деться. Мы должны и будем сотрудничать, используя и традицию исторических связей, и современные возможности для взаимодействия. Как экономист я могу сказать, что экономическое сотрудничество принесет ощутимые выгоды и России, и Ирану. Да, в какие-то периоды в нашем торговом обороте преобладал иранский экспорт, в XXI веке большую долю двусторонней торговли занимала Россия, но экономические контакты всегда были выгодны обеим странам", - продолжила Нина Мамедова.

"В настоящее время для России иранский рынок представляет значительный интерес, о чем свидетельствуют показатели нашего товарооборота: в текущем иранском году (начался 21 марта), по прогнозам большинства экспертов, он достигнет $5 млрд. В 2024 году наш товарооборот не только увеличивался, но и расширялся, что даже более важно. Если раньше российско-иранская торговля главным образом сосредотачивалась в руках нескольких компаний, то теперь в нее включен более широкий набор предприятиях с обеих сторон. К государственным компаниям, составлявшим основу прежнего товарооборота, подключаются частные, и не только крупный бизнес, но и малое и среднее предпринимательство", - обратила внимание востоковед.

"Договор о стратегическом партнерстве прямо прописывает основные направления нашего сотрудничества, что очень положительно может повлиять на наше сотрудничество, так как не только федеральные органы власти, но и различные муниципальные органам власти будут больше обращать внимание на развитие сотрудничества с Ираном в приоритетных отраслях, перечисленных в этом договоре. Мы очень долго ждали подписания этого договора. Иран тоже крайне заинтересован в его ратификации, недаром соответствующие процедуры в ИРИ проходят необычайно быстро. Это указывает на не только необходимость, но и актуальность договора для обеих сторон", - заключила Нина Мамедова.