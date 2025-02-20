В село Баллыджа переехали сегодня 68 граждан Азербайджана

Село Баллыджа сегодня принимает новых жителей - 15 азербайджанских семей бывших вынужденных переселенцев прибыли в возрождаемое село.

В Азербайджане продолжается программа Большое возвращение, в рамках которого на освобожденные и восстановленные земли могут вернуться жители.

Сегодня группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в село Баллыджа Ходжалинского района. Ранее эти семьи жили в общежитиях, санаториях и других административных зданиях на территории Азербайджана. В Баллыджа 29 апреля вернулись 15 семей - 68 человек.