Вестник Кавказа

В селе Баллыджа в Карабахе восстановили 137 жилых домов

В селе Баллыджа в Карабахе восстановили 137 жилых домов
© Фото: Trend
Восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях Азербайджан продолжаются. В селе Баллыджа, куда недавно стали возвращаться жители, восстановлено уже 137 домов.

В селе Баллыджа на данный момент вернулось 90 семей, восстановлены почт 140 домов, поделилась глава отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Афет Тельмангызы.

"В селе Баллыджа в настоящее время проживает 90 семей. Здесь создана различная инфраструктура, есть рабочие места, функционируют школа, детский сад. В селе уже восстановлено 137 домов"

– Афет Тельмангызы

Она добавила, что в настоящее время ведутся работы по ремонту и восстановлению еще около 60 домов в ходжалинском селе.

"Ходжалы - территория, имеющая стратегическое значение. Наличие аэропорта, железной дороги делают Ходжалы транспортным узлом и логистическим центром"

– Афет Тельмангызы

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