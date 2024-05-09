Вестник Кавказа

Первый ребенок родился в Ходжалы после освобождения

Первый ребенок родился в Ходжалы после освобождения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В селе Баллыджа в Азербайджане на свет появился ребенок - первый младенец, родившийся в Ходжалы после освобождения от многолетней оккупации.

Первый ребенок появился на свет в освобожденном от оккупации Ходжады.

Матерью стала жительница Ходжалинского района 1996 года рождения Севана Мамедова. У нее родился сын. Врачи оценивают состояние матери и ребенка как стабильное и удовлетворительное.

Новорожденного назвали Мехди, имя он получил в честь деда. Отец ребенка Ильгар Мамедов - ветеран Отечественной войны Азербайджана, сейчас он работает в Агентстве по разминированию (ANAMA).

Семья Мамедовых недавно переехала в родные места - они проживают в селе Баллыджа.

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