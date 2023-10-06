В село Баллыджа в Азербайджане возвращаются еще 94 жителя

Население продолжает возвращаться на освобожденные территории Азербайджана. Сегодня в село Баллыджа переехали 22 семьи - 94 человека.

В село Баллыджа Ходжалинского района Азербайджана в пятницу выдвинулась автоколонна с бывшими вынужденными переселенцами.

В родное село возвращаются 22 семьи - 94 человека. До последнего времени эти люди проживали в общежитиях, санаториях и административных зданиях в разных частях республики.

Возвращение жителей в Баллыджа началось в декабре 2024 года. От оккупантов село было освобождено в сентябре 2023 года.